السفير السعودي بالقاهرة: الاحترام المتبادل يسود العلاقات السعودية المصرية

القاهرة (أ ش أ)

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة ومندوب السعودية الدائم لدى الجامعة العربية أسامه نقلي، مساء اليوم الأحد، احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ٨٨ للمملكة، بحضور عدد من رجالات الدولة المصرية من الوزراء والمسئولين والسفراء على رأسهم رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال.

قال السفير السعودي، إن ملوك المملكة تحتفظ لمصر بمكانة عظيمة، مستشهدًا بمقولة الملك عبد العزيز عندما زار مصر "شعبي العزيز ليس البيان بوسعه وصف ما لقيته في مصر، فكنت أشعر أن جيش مصر العربي هو جيشكم، وإن جيشكم هو جيش مصر، وإن حضارة مصر هي حضارتكم، كما أن حضارتكم هى حضارة مصر، والحضارتان والجيشان جند للعرب".

وأوضح نقلي أن هذه الكلمات تصف بكل وضوح حال العلاقات بين البلدين في كل العصور والأزمنة، وهي علاقات مودة وإخاء، يسودها الاحترام المتبادل.

من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، إن قيادات السعودية بداية من الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وسار على نهجة الملك سلمان بن عبد العزيز وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، يحفظون مكانة غالية لمصر في قلوبهم.

وشدد عبد العال في كلمته خلال الاحتفالية، على أن مصر حاضرة مع أمتها العربية تخوض معاركها وتذود عن حماها إيمانًا بأن السهام التي توجه لأمتها العربية، إنما تمر أولا بصدر مصر.

يذكر أن المملكة العربية السعودية، تحتفل باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، ويعود هذا التاريخ إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز، والذي يقضي بتحويل اسم الدولة من "مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها" إلى المملكة العربية السعودية، بتاريخ 23 سبتمبر 1932.