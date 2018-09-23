رئيس وزراء باكستان: إسلام آباد لن تركع أمام التهديدات الهندية

إسلام آباد (أ ش أ)

قال عمران خان رئيس وزراء باكستان إن بلاده "لن تركع أو ترضخ أمام التهديدات الهندية".

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية، في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن خان طالب - في كلمة ألقاها اليوم الإثنين في لاهور - حكومة الهند بضرورة التخلي عما وصفها بـ "سياسة الغطرسة"، معربا عن أمله في تحسين العلاقات مع الهند في المستقبل.

وحذر خان أيضا الهند من أن تتعامل مع رغبة باكستان في السلام على أنها بمثابة ضعف من جانبها.

وكان بيبن روات قائد الجيش الهندي قد حذر باكستان ، أمس السبت ، من أن قوات الأمن الهندية تدخر لها مفأجاة ، لم يكشف عن طبيعتها ، وذلك بعد يوم واحد من إلغاء نيودلهي الاجتماع الذي كان مقررا بين وزيري خارجية البلدين.