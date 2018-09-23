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مرشح المعارضة في المالديف يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

10:47 م الأحد 23 سبتمبر 2018
مرشح المعارضة في المالديف يعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية

إبراهيم محمد صليح

ماليه (أ ش أ)

أعلن مرشح المعارضة في المالديف إبراهيم محمد صليح عن فوزه في الانتخابات الرئاسية متعددة الأحزاب التي جرت اليوم الأحد وتعد الثالثة في البلاد.

ووصف صليح - في خطاب ألقاه في العاصمة المالديفية ماليه، وأوردته شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية اليوم الأحد - فوزه في الانتخابات بـ "لحظة من السعادة، والأمل، وأنها تاريخية".

كما أكدت صحيفة محلية - على موقعها الإلكتروني - أن صليح حصل على 58.3 بالمائة من نسبة الأصوات التي تم فرزها، والتي بلغت نحو 92 بالمائة من إجمالي عدد الأصوات.

وأشارت المنظمة المستقلة لرصد الانتخابات المعروفة باسم "مالديف للشفافية" - في تدوينة على موقع التدوينات المصغرة (تويتر) - إلى أن صليح قد فاز "بهامش حاسم".

وكان قادة المعارضة قد أعربوا - في وقت سابق - عن مخاوفهم من أن تُزوّر الانتخابات لصالح الحزب الذي يتزعمه الرئيس الحالي، عبد الله يمين.

يذكر أن المالديف قد أصبحت من الديمقراطيات متعددة الأحزاب في عام 2008 بعد عقود من الحكم الاستبدادي.

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