مرشح المعارضة يتجه نحو الفوز في الانتخابات الرئاسية بالمالديف

كولومبو (د ب أ)

يتجه مرشح المعارضة في الانتخابات الرئاسية بالمالديف، إبراهيم محمد صليح (54 عاما) إلى الفوز في سباق الانتخابات، بحسب نتائج أولية صدرت اليوم الأحد.

ويتصدر صليح، مرشح الحزب الديمقراطي المالديفي، منذ بدء عملية الفرز بعد وقت قصير من انتهاء التصويت مساء اليوم، بحسب النتائج الأولية.

وحصل صليح حتى الآن على 4ر58 بالمئة من الأصوات فيما حصل الرئيس الحالي، عبد الله يمين، على 8ر41 بالمئة من الأصوات بعد فرز 424 صندوقاً من أصل 472 صندوق اقتراع.

وتشير التقديرات إلى أن هناك نحو 33 ألف صوت، أي نحو 15 بالمئة من الأصوات، لم يتم بعد فرزها من بين 230 ألف صوت انتخابي.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية غدًا الاثنين.

ويطمح الرئيس الحالي عبد الله يمين (59 عاما)، في ولاية ثانية مدتها خمس سنوات، وسط مزاعم بأنه يقمع المعارضة عن طريق حبس عدد من أفرادها.

ويتبنى صليح برنامجا لمكافحة الفساد، ويتعهد بإجراء إصلاحات ديمقراطية في البلاد التي تعاني من الاضطراب السياسي.

بينما تعهد صليح، مرشح الحزب الديمقراطي المالديفي المعارض والمدعوم من حزبين رئيسيين آخرين ورئيس سابق في السجن، بإعادة الديمقراطية وتحرير العشرات من السياسيين الذين وضعتهم حكومة يمين في السجون.

وتتم مراقبة الانتخابات من قبل مجموعات دولية، لكن المعارضة تقول إن بعض المراقبين المستقلين تم استبعادهم عن عمد.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج في وقت لاحق من اليوم الأحد، ولكن إذا لم يحصل أي من المرشحين على نسبة 50%، سوف يتم إجراء جولة إعادة خلال 21 يوما.