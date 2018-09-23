مقتل 4 أشخاص جراء تجدد الاشتباكات في طرابلس الليبية

طرابلس (د ب أ)

أفادت مصادر أمنية وطبية، اليوم الأحد، بمقتل أربعة اشخاص جراء تجدد الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت المصادر إن الأشخاص الأربعة، وهم من عائلة واحدة (الأب والأم وطفلان)، لقوا حتفهم جراء سقوط أربع قذائف هاون على منزلهم الواقع بطريق المطار في طرابلس بسبب تبادل القصف العشوائي خلال الاشتباكات العنيفة بين المجموعة المسلحة التي تشهدها الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية، بحسب بوابة الوسط.

من جهة أخرى، أبلغ سكان من منطقة عين زارة التي تبعد تسعة كيلومترات عن وسط طرابلس بسقوط عدة قذائف عشوائية على المنطقة مساء اليوم الأحد، جراء تجدد الاشتباكات العنيفة بين المجموعات المسلحة.

وتشهد العاصمة الليبية اشتباكات منذ السادس والعشرين من الشهر الماضي، رغم التوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار برعاية بعثة الامم المتحدة للدعم إلى ليبيا في التاسع من الشهر الجاري.

واسفرت الاشتباكات عن مقتل 106 شخصا واصابة، 503بحسب إحصائية إدارة شؤون الجرحى حتى امس السبت.