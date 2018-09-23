سفير بريطانيا بالعراق يهنئ رئيس البرلمان العراقي الجديد

بغداد (أ ش أ)

هنأ السفير البريطاني لدى العراق جون ويليكس، رئيس البرلماني العراقي الجديد محمد الحلبوسي، بانتخابه رئيسًا للمجلس، مؤكدًا دعم بلاده لجميع الجهود الرامية لتوحيد الموقف الوطني وتحقيق الاستقرار الداخلي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس - في بيان صحفي، أوردته قناة (السومرية نيوز) اليوم الأحد - "إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل سفير بريطانيا لدى العراق جون ويليكس ، وبحثا خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وأكدا على استمرار التعاون بين البلدين".

وأضاف البيان أنه تم بحث تطورات الوضع السياسي والجهود المبذولة لتوحيد الرؤى والمواقف الوطنية من أجل حسم الاستحقاقات المقبلة والاسراع بتشكيل الحكومة ضمن التوقيتات الدستورية ، بعيدا عن أي ضغوط أو تأثيرات خارجية.

ودعا الحلبوسي المجتمع الدولي الى استمرار دعمه في مساندة العراق خصوصاً في ملف إعادة الإعمار والاستثمار.