  • عاجل:مباشر.. اتحاد العاصمة 0 - 1 المصري.. النتيجة الإجمالية (0-2)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

    اعتقال روسي في النرويج للاشتباه في كونه "جاسوسًا"

    09:31 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    اعتقال روسي في النرويج للاشتباه في كونه "جاسوسًا"

    ارشيفية

    موسكو (د ب أ)

    اعتقلت السلطات النرويجية رجلًا روسيًا 51 عامًا، للاشتباه في أنه جاسوس، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين روس فى موسكو وأوسلو اليوم الأحد.

    ووفقا لتقارير وسائل إعلام نرويجية، تم اعتقال الرجل الجمعة في مطار أوسلو بعد أن حضر جلسة نقاشية دولية في البرلمان النرويجي.

    وتردد أن الرجل تصرف بشكل مثير للريبة خلال الاجتماع في ستورتنج، مما استدعى أجهزة استخبارات نرويجية للتدخل.

    وتقدم السفارة الروسية في أوسلو الدعم القنصلي للرجل.

    وكان الأمن السيبراني (الإلكتروني) أحد الموضوعات العديدة للمؤتمر الذي عقده "المركز الأوروبي للبحث والتوثيق البرلماني".

    السلطات النرويجية روسيا جاسوس مطار أوسلو النرويج البرلمان النرويجي

    الخبر التالى:

    سفير بريطانيا بالعراق يهنئ رئيس البرلمان العراقي الجديد
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    التعليقات

    إعلان