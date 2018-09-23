اعتقال روسي في النرويج للاشتباه في كونه "جاسوسًا"

موسكو (د ب أ)

اعتقلت السلطات النرويجية رجلًا روسيًا 51 عامًا، للاشتباه في أنه جاسوس، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء نقلا عن مسؤولين روس فى موسكو وأوسلو اليوم الأحد.

ووفقا لتقارير وسائل إعلام نرويجية، تم اعتقال الرجل الجمعة في مطار أوسلو بعد أن حضر جلسة نقاشية دولية في البرلمان النرويجي.

وتردد أن الرجل تصرف بشكل مثير للريبة خلال الاجتماع في ستورتنج، مما استدعى أجهزة استخبارات نرويجية للتدخل.

وتقدم السفارة الروسية في أوسلو الدعم القنصلي للرجل.

وكان الأمن السيبراني (الإلكتروني) أحد الموضوعات العديدة للمؤتمر الذي عقده "المركز الأوروبي للبحث والتوثيق البرلماني".