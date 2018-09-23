بومبيو: واشنطن تحمل روسيا مسؤولية استخدام الأسد للأسلحة الكيماوية بسوريا

واشنطن (أ ش أ)

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحمل روسيا مسؤولية استخدام بشار الأسد للأسلحة الكيماوية في سوريا.

وأضاف بومبيو، وفق ما نقلته مجلة (بوليتيكو) الأمريكية، "ينبغي علينا التحليل بمجرد حدوث النشاط، وندعو ألا يحدث هذا، ولكننا سنقوم باستخباراتنا والتحاليل الجنائية بعملنا الشاق ، وسنحاسب المسؤولين عن انتهاك هذا المبدأ الأساسي، وهو أن الأسلحة الكيماوية تختلف جوهريًا عن الأنواع الأخرى من أنظمة الأسلحة".

وفرضت الولايات المتحدة في الأسبوع الماضي عقوبات على مجموعة عسكرية صينية بزعم شراء معدات عسكرية من روسيا ، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية ، في بيان ، "إن العقوبات تهدف إلى معاقبة روسيا ردا على تدخلها في عملية الانتخابات في الولايات المتحدة، وسلوكها غير المقبول في شرق أوكرانيا، وغيرها من الأنشطة الخبيثة".

وأدرجت إدارة ترامب أيضا على القائمة السوداء 33 من الأفراد والشركات الروسية، مما يحد من قدرتهم على ممارسة الأعمال التجارية دوليا.

وقال بومبيو " إن الرئيس الأمريكي جاد للغاية في التأكد من أن الأسلحة الكيماوية لن تصبح المعيار الذي تستخدمه الدول في تصرفها حول العالم".