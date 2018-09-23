مقاتلات التحالف تستهدف طاقما عسكريا للحوثيين في البيضاء

عدن (أ ش أ)

قالت مصادر ميدانية يمنية، إن طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استهدف طاقما عسكريا لميليشيات الحوثيين في محافظة البيضاء.

وأضافت المصادر، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد: "أن الطاقم كان محملًا بتعزيزات أفراد وذخائر خلف منطقة الخدار السود، كما استهدفت غارة أخرى مجاميع حوثية بالقرب من تبة الشهيد في جبهة قانية".

وأشارت إلى أن المليشيات قامت بعدة محاولات لسحب جثث قتلاها الموجودة بالقرب من "خدار العرجى" عقب مقتلهم في مواجهات مع الجيش لكنهم فشلوا وسقط منهم قتلى آخرون في نفس المحاولات، مرجحة أن جثث القتلى التي تحاول مليشيات الحوثي انتشالها تعود لقيادات ميدانية حوثية رفيعة.