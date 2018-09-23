"الوزراء الكويتي" يرحب بزيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للكويت

الكويت (أ ش أ)

رحب مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد، بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الكويت.

وذكر المجلس - في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - إن هذه الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات، وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين.