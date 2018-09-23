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    "الوزراء الكويتي" يرحب بزيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للكويت

    09:21 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    "الوزراء الكويتي" يرحب بزيارة ولي العهد السعودي المرتقبة للكويت

    الأمير محمد بن سلمان

    الكويت (أ ش أ)

    رحب مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأحد، بالزيارة المرتقبة التي سيقوم بها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى الكويت.

    وذكر المجلس - في بيان له عقب اجتماعه الأسبوعي برئاسة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء - إن هذه الزيارة تأتي في إطار الروابط الأخوية التاريخية القائمة بين البلدين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على التشاور المستمر حول مختلف القضايا والموضوعات، وسبل تدعيم التعاون المشترك في مختلف المجالات والميادين.

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    مجلس الوزراء الكويتي ولي العهد السعودي الكويت الأمير محمد بن سلمان

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