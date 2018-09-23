الأردن يؤكد الحاجة إلى بناء تكتل اقتصادي مبني على التكامل مع مصر والعراق

عمان (أ ش أ)

أكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز، عمق العلاقات الوثيقة التي تربط الأردن مع جمهوريتي مصر والعراق والحرص على تنميتها في المجالات كافة، مشددا على الحاجة إلى بناء تكتل اقتصادي مبني على التكامل بين الدول الثلاث يعيد الأفق الاقتصادي للمنطقة في ظل التحديات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال استقبال الرزاز، اليوم الأحد، وزيري النقل المصري الدكتور هشام عرفات والعراقي الكابتن كاظم فنجان، بحضور وزير النقل الأردني المهندس وليد المصري، ذلك على هامش مشاركتهم في أعمال الجمعية العمومية لشركة الجسر العربي.

وأشار رئيس الوزراء الأردني إلى أهمية الوصول إلى مرحلة تقليل كلف النقل في المنطقة، مؤكدا أهمية توجه شركة الجسر العربي في زيادة الاعتماد على نقل الشاحنات بما يعزز التبادل التجاري بين الدول الثلاث.

ولفت إلى أهمية اتخاذ المزيد من التسهيلات على الحدود بين الأردن والعراق، فيما يتعلق بالشاحنات المحملة بالبضائع بما يسهم في زيادة الصادرات بين البلدين.

وأثنى رئيس الوزراء الأردني، على فكرة إنشاء مشروع للربط السككي بين جمهورية مصر العربية والأردن والعراق، مؤكدا أن هذا المشروع سيسهم في تحقيق التكاملية بين الدول الثلاث.

واستمع رئيس الوزراء الأردني، خلال اللقاء، الذي حضره السفير المصري في عمان طارق عادل، والسفيرة العراقية صفية السهيل إلى إيجاز حول شركة الجسر العربي التي تأتي تجسيدا للتعاون المشترك بين الدول الثلاث وخططها المستقبلية لزيادة الاعتماد على نقل الشاحنات والذي زاد من بداية العام حتى منتصف الشهر الجاري بنسبة 30% عن مثيلاتها فى العام الماضي في ظل انخفاض أعداد الركاب المستخدمين للنقل البحري.