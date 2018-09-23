رئيس الأركان الأردني يبحث مع قائد القوات البرية الأمريكية تطورات المنطقة

عمان (أ ش أ)

بحث رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردني الفريق الركن محمود عبد الحليم فريحات، اليوم الأحد، مع قائد القوات البرية الأمريكية في القيادة المركزية الفريق مايكل غاريت والوفد المرافق له، آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكر بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن اللقاء بحث أوجه التعاون والتنسيق في عدد من القضايا التي تخص القوات المسلحة في البلدين.