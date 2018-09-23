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الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بمدينة الأهواز الإيرانية

08:43 م الأحد 23 سبتمبر 2018
الجزائر تدين الهجوم الإرهابي بمدينة الأهواز الإيرانية

هجوم الأهواز

الجزائر (أ ش أ)

أدانت الجزائر، الهجوم الإرهابي الذي استهدف عرضًا عسكريًا بمدينة الأهواز الإيرانية؛ وأسفر عن سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وقال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عبد العزيز بن علي شريف - في بيان اليوم الأحد - "ندين بشدة الاعتداء الذي استهدف عرضًا عسكريًا في الأهواز الذي سقط فيه العديد من القتلى والجرحى من رجال الأمن والمدنيين الإيرانيين خاصة من النساء والأطفال، كما نتقدم بتعازينا الخالصة ومواساتنا لذوي الضحايا وللشعب الإيراني، كما نعرب عن تمنياتنا للجرحى بالشفاء العاجل".

وجدد رفض الجزائر المطلق للعنف مهما كانت دوافعه، ودعوتها للمجتمع الدولي إلى ضرورة التكاتف للتصدي بحزم للإرهاب أينما وجد والعمل على القضاء عليه.

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الجزائر مدينة الأهواز الإيرانية هجوم الأهواز عرض عسكري إيران

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