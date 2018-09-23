وزير سوداني يؤكد حرص بلاده على دعم أواصر التعاون مع مصر في شتى المجالات

الخرطوم (أ ش أ)

أكد وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني أحمد سعد عمر، حرص بلاده على دعم أواصر التعاون مع مصر في شتى المجالات، منوهًا بما يربط البلدين من وحدة المصير والهدف.

وقال عمر -خلال لقائه اليوم الأحد بسفير مصر لدى الخرطوم أسامة شلتوت بمناسبة انتهاء فترة عمله بالسودان- إن العلاقات المصرية السودانية أزلية وذات جذور تاريخية، وإن البلدين سيقدمان نموذجا للتعاون والتكامل للمنطقة العربية والإفريقية.

من جانبه، أشاد السفير المصري بحسن التعامل الذي وجده من المسئولين السودانيين، متمنيا دوام التقدم والازدهار لشعب السودان الشقيق.

وبحث الجانبان - خلال اللقاء - أهمية وضع مسارات واستراتيجيات تصب في تطوير علاقات التعاون لخدمة الشعبين الشقيقين، وناقشا ترتيبات زيارة وفد الشئون البرلمانية المصري إلى السودان خلال الفترة المقبلة، وأهمية الزيارة في دفع آفاق التعاون في مجالات العمل البرلماني بين البلدين.

وفي سياق متصل، أشاد رئيس القضاء السوداني الدكتور حيدر أحمد دفع الله، بجهود السفير المصري في دفع العلاقات الأخوية بين البلدين في كافة المجالات، مثمنًا من دور الدبلوماسية المصرية وداعيًا إلى تفعيل أوجه التعاون المشترك في مجال العمل القضائي خاصة فيما يتعلق بالتدريب ونقل التجارب والخبرات.

من جانبه، أثنى السفير المصري على روح التعاون التي وجدها خلال فترة عمله بالسودان، مشيدًا بالنظام القضائي السوداني وتطوره في كافة المجالات، ومؤكدًا مواصلة الجهود من خلال إدارته لملف السودان بالخارجية المصرية، والسعي لتوقيع اتفاقية التعاون الثنائية بين النظامين القضائيين في البلدين.

وفي ختام اللقاء كرم رئيس القضاء، السفير المصري بمنحه درع السلطة القضائية.