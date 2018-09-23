نيكي هيلي: الإدارة الأمريكية لا تسعى لتغيير النظام الإيراني

واشنطن (أ ش أ)

أكدت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، اليوم الأحد، أن الإدارة الأمريكية لا تسعى إلى تغيير النظام الإيراني.

وقالت هيلي - في تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية - "أعتقد أن ما على روحاني فعله هو النظر إلى الداخل، إنه أمام إيرانيين يحتجون.. كل المال الذي يصل إلى إيران يذهب إلى جيشها.. إنه يقمع شعبه منذ أمد بعيد".

كما نددت السفيرة الأمريكية بالهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في مدينة الأهواز بإيران وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.

ويأتي تعليق هايلي ردا على تصريحات لرودي جولياني المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، قال فيها إن "من الواضح أن الشعب الإيراني سئم الوضع، مضيفا أن "العقوبات الأمريكية على طهران تعمل والعملة الإيرانية لا تتحسن.. هذه من بين الظروف التي تفضي إلى ثورة ناجحة".