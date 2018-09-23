رويترز: تنظيم داعش يبث تسجيلًا لمنفذي هجوم الأهواز

القاهرة - مصراوي:

نشرت وكالة أعماق، الذراع الإعلامي لتنظيم داعش الإرهابي، مقطع فيديو لثلاثة رجال يستقلون سيارة، قائلة إنهم كانوا في طريقهم لتنفيذ هجوم على العرض العسكري الذي تقوم به القوات الإيرانية، بحسب وكالة رويترز البريطانية.

وتحدث رجلان في الفيديو، باللغة العربية، عن الجهاد، بينما تحدث الثالث بالفارسية وقال إنهم يستهدفون الحرس الثوري الإيراني، وذلك بحسب مقطع الفيديو الذي نشرته الوكالة التابعة للتنظيم.

وكانت كلًا من المقاومة الوطنية الأهوازية، وهي جماعة عربية معارضة للحكومة الإيرانية، وتنظيم داعش الإرهابي مسؤوليتيهما عن الهجوم، لكن لم تقدم أي منهما أدلة على ذلك حتى وقت صدور الفيديو.

وارتفع عدد قتلى الهجوم الذي استهدف عرضا عسكريا في منطقة الأهواز، جنوب غرب إيران، إلى 29 قتيلًا في حين بلغ عدد الجرحى 70، وفقا لما نقتله وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية.