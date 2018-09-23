المرصد: تحالف الولايات المتحدة في سوريا قتل 3300 مدني منذ 2014

القاهرة (د ب أ)

ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض، اليوم الأحد، إن ضربات التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في المناطق الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش بسوريا، منذ 2014 قتلت نحو 12 ألف شخص، من بينهم أكثر من ثلاثة آلاف و300 مدني.

وأضاف المرصد أن ثلاثة آلاف و331 مدنيا ، بينهم 826 طفلا و615 امرأة ، قتلوا من إجمالي 11 ألفا و 864 شخصا.

وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له ، إن آلافا آخرين أصيبوا في ضربات التحالف التي بدأت في سوريا يوم 23 سبتمبر 2014.

وتشكل التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في أغسطس 2014 بعد أن سيطر داعش على مناطق واسعة من سوريا والعراق.

وتم هزيمة داعش تقريبا بعد أن تمت استعادة السيطرة على كل الأراضي التي استولى عليها التنظيم في 2014و2015، وذلك بمساعدة التحالف.