غلق باب التصويت بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية في المالديف

ماليه (أ ش أ)

أغلقت اللجان الانتخابية في المالديف أبوابها بعد الانتهاء من التصويت في الانتخابات الرئاسية متعددة الأحزاب التي جرت اليوم الأحد، بعد أن تم تمديد فترة التصويت نظرًا لارتفاع نسبة الإقبال.

وقال مسئولون قائمون على الانتخابات - حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" نيوز الأمريكية - إنه من المتوقع الإعلان عن النتائج اليوم في وقت مبكر لا يتجاوز الساعة العاشرة مساءً (بالتوقيت المحلي).

يشار إلى أن أكثر من 260 ألف مواطن بالمالديف يحق لهم التصويت - من إجمالي عدد السكان البالغ عددهم 400 ألف مواطن - في نحو 400 مركز اقتراع في جميع أنحاء الجزر التي تشكل أرخبيل المالديف المطل على المحيط الهندي.