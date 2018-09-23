"تل أبيب ضد موسكو".. من الكاذب في حادث إسقاط الطائرة الروسية؟

كتب - هشام عبد الخالق:

جددت وزارة الدفاع الروسية، الأحد، اتهامها لإسرائيل بالمسؤولية عن إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية، وشددت على أن الحادث وقع نتيجة "معلومات مضللة"، ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف، إن سلاح الجو الإسرائيلي قدم "معلومات مضللة" بشأن أهداف الطائرات الإسرائيلية.

ولقي 15 عسكريًا روسيًا حتفهم بعدما أصابت صواريخ سورية الطائرة الروسية، بعد قيام طائرة إسرائيلية، كانت تشارك في شن غارات على أهداف سورية، بالمناورة خلف طائرة الاستطلاع الروسية، وفقًا للرواية الروسية للحادث.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استبعد يوم الثلاثاء، توجيه اتهامغ إلى إسرائيل، وقال إن "الحادث وقع نتيجة ظروف مأساوية"، ولكن وزارة الدفاع الروسية ألقت باللوم كاملًا على إسرائيل، مقدمة عدد من الادعاءات تعارض التفسيرات الإسرائيلية حول الأسباب التي أدت لسقوط الطائرة.

صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، في تقرير لها استعرضت أبرز الاختلافات بين الروايتين الروسية والإسرائيلية حول إسقاط الطائرة، والتي نذكرها فيما يلي:

من المسؤول عن الحادث؟

- الرواية الروسية: إسرائيل مسؤولة بشكل كامل عن إسقاط الطائرة، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أفعال جيش الاحتلال كانت "غير مهنية أو على الأقل مُهملة".

- الرواية الإسرائيلية: قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان إن جيش الرئيس السوري بشار الأسد مسؤولًا عن الخطأ المأساوي، ولم يكشف التحقيق الإسرائيلي حول الحادث عن أي خطأ قامت به القوات الجوية الإسرائيلية، وأوضح أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت أكثر من 20 صاروخًا في كل الاتجاهات، دون اتخاذ أي وسيلة من وسائل الحذر أو التأكد من عدم طائرات روسية في المنطقة.

التنسيق بين الدولتين:

- الرواية الروسية: إسرائيل أبلغت روسيا عن الهجوم على اللاذقية قبل دقيقة واحدة فقط من وقوعه، ولم تسمح لهم بوقت كافي لسحب قواتها، بالإضافة إلى ذلك، تزعم روسيا أن إسرائيل أبلغتها بأن ضربتها ستكون في شمال سوريا، بينما تقع اللاذقية في غرب سوريا.

- الرواية الإسرائيلية: أعلن ضابط كبير في جيش الاحتلال يوم الأربعاء أن "نظام التنسيق العسكري يعمل كما كان يعمل طوال السنوات الماضية، والادعاء الروسي أننا أخبرناهم قبل دقيقة واحدة من الهجوم أمر خاطئ تمامًا، لقد أرسلنا لهم رسالة قبل وقت أكبر من دقيقة، وكان مقدار الوقت مماثلًا للسنوات الماضية التي تم فيها التنسيق العسكري بين الدولتين"، ولم تعلق إسرائيل حتى الآن على التقرير الذي يبدو أنه غير صحيح عن موقع الهجوم.

موقع الطائرات الإسرائيلية:

- الرواية الروسية: حلقت الطائرات الإسرائيلية فوق منطقة الساحل السوري، ونتيجة لذلك، اعتقدت قوات الدفاع الجوي السورية أن الطائرة الروسية كانت إسرائيلية بطريق الخطأ.

- الرواية الإسرائيلية: أطلقت سوريا صواريخها المضادة للطائرات على الطائرة الروسية في الوقت الذي كانت فيه إسرائيل أنهت مهمتها وتهبط في المطار.