رئيس الحكومة التونسية: الوضع في نابل استثنائي وكارثي

تونس (د ب أ)

أعلنت الحكومة التونسية اليوم الأحد، أن الوضع في ولاية نابل "استثنائي وكارثي" غداة أمطار طوفانية اجتاحت الولاية ومناطق اخرى في البلاد ليل السبت، وسببت دمارا وحالات وفاة.

وتوجه وزراء حكومة يوسف الشاهد اليوم إلى ولاية نابل (60 كيلومترا عن العاصمة) عبر طائرة مروحية، في وقت لا تزال تكافح فيه وحدات الحماية المدنية لشفط المياه وفتح الطرقات ونجدة المتضررين.

وقال رئيس الحكومة يوسف الشاهد للصحفيين "الأضرار كبيرة جدا في العديد من معتمديات الولاية. لأول مرة تشهد تونس مثل هذه الكميات من الأمطار خلال 24 ساعة".

وتابع الشاهد "الأضرار جسيمة والدولة ستسخر كل الامكانيات من أجل عودة الحياة الطبيعية. سنقوم بجرد للخسائر خاصة في الاحياء الشعبية ولدى الفلاحين والدولة ستتحمل مسؤوليتها".

وأفادت السلطات المحلية بأن عدد الضحايا الذين جرفتهم المياه والسيول قد بلغ أربعة وفيات فيم أصيب شاب بصعقة كهربائية بالإضافة الى حالة وفاة اخرى الخميس الماضي خلال الامطار التي اجتاحت ولاية صفاقس، ليبلغ بذلك اجمالي الوفيات حتى الآن ستة.

وتسببت الامطار في فيضان أودية بنابل كما اجتاحت المياه ليل السبت الشوارع وأحياء سكنية ومؤسسات تجارية وصناعية ومنشآت عمومية وألحقت أضرارا بالممتلكات العامة والخاصة والطرقات والسكك الحديدية والبنية التحتية.

وانتشرت حالات دمار وفوضى صباح اليوم الأحد في وقت تحاول فيه وحدات الحماية المدنية فك العزلة عن بعض المناطق ورفع السيارات العالقة في الوحل.

وقال رئيس الحكومة "سنركز في الوقت الحالي على فتح الطرقات وإغاثة الناس. لا تزال بعض المناطق معزولة. علينا أن نفهم حجم الكارثة التي وقعت".

وتابع الشاهد "ندعو للهدوء والحذر. الوضع صعب واستثنائي. الجيش والأمن وكل الوزارات مجندة في ولاية نابل".

وأعلنت مصالح الرصد الجوي إن تقلبات المناخ تتجه الى الاستقرار اليوم لكن من المتوقع أن تشهد البلاد تقلبات جديدة بعد غد.