الجيش اليمني يحرر مواقع جديدة من قبضة الحوثيين وسط اليمن

صنعاء (د ب أ)

حررت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة المعترف بها دوليًا اليوم الأحد، مواقع جديدة من قبضة مسلحي الحوثيين في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل المركز الاعلامي للقوات المسلحة، عن قائد اللواء 117 مشاه العميد صالح العرادي، قوله إن "قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً واسعاً، تمكنت خلاله من تحرير عدد من الموقع المهمة في جبهة اليسبل ومنها تحرير مواقع خدار العرجى وصولاً إلى موقع الخدار السود ومخابئ القردعي".

وأضاف العرادي أن "المعارك لا تزال مستمرة حتى اللحظة، وسط تقدم ثابت لقوات الجيش باتجاه منطقة الوهبية، وانهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية".

واشار إلى أن المعارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى وأسرى من عناصر المليشيات بينهم قيادات ميدانية، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات.

وذكر العرادي أن مقاتلات التحالف العربي "شاركت بفاعلية في إسناد المعركة، حيث استهدفت بعدة غارات مواقع وتعزيزات وتجمعات لمليشيات الحوثي الانقلابية في مواقع متفرقة بجبهة قانية، وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات القتالية التابعة للمليشيات".

ويسيطر الحوثيون على معظم مديريات محافظة البيضاء التي تربط بين المحافظات الشمالية والجنوبية، في حين يشهد عدد من المواقع معارك عنيفة بين الطرفين، تخلف عادة خسائر مادية وبشرية كبيرة في كلا الجانبين.