بومبيو: ترامب مستعد للقاء روحاني على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة

واشنطن (د ب أ)

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأحد، أن الرئيس دونالد ترامب على استعداد للاجتماع مع نظيره الإيراني حسن روحاني عندما يجتمع قادة العالم في الجمعية العامة الأمم المتحدة الأسبوع الجاري، وأضاف أن روسيا لم تكن مفيدة لأهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

وذكر بومبيو، في مقابلة مسجلة سلفا مع برنامج "واجه الصحافة" الذي تبثه شبكة "إن بي سي": "إنه سعيد بالتحدث مع الأخرين في أي وقت". وأضاف "لقد كان الرئيس واضحا للغاية بشأن ذلك"، وتقع الآن مهمة التواصل على عاتق روحاني.

وسيخاطب ترامب الجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غد الثلاثاء، كما يستضيف اجتماعًا لمجلس الأمن الدولي يوم الأربعاء. ووفقا لجدول الأعمال الذي يحدده ترامب لاجتماع مجلس الأمن، ربما يكون رئيس إيران حاضرا في الغرفة.

وقال ترامب أمس الأول الجمعة إنه سيركز على إيران، رغم أن مسؤولي الإدارة ما زالوا يقولون إن الجلسة ستكون مناقشة أوسع نطاقا بشأن منع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وبموجب قواعد الأمم المتحدة، يمكن لإيران، التي ليست عضوة في مجلس الأمن حاليا، حضور اجتماع إذا كانت هي محور الموضوع الرئيسي للمناقشة.

يذكر أن هناك حربا كلامية بين الولايات المتحدة وايران منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي وبدأ في تطبيق حزمة اولى من العقوبات ضد طهران في مطلع الشهر الماضي، وسوف يعقبها حزمة اخرى في شهر نوفمبر المقبل.

كان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ،بهرام قاسمي، قد نفي ماتم تداوله بشأن تقديم طلب من ايران للقاء يجمع بين روحاني و ترامب.