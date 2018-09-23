رئيس الوزراء: الجزائر تتمسك بسعر عادل للنفط

الجزائر (د ب أ)

أكد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، اليوم الأحد، تمسك بلاده بسعر عادل لبرميل النفط.

وقال أويحيى، في كلمة بمناسبة تكريم منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، على هامش الاجتماع العاشر للجنة الوزارية المشتركة للدول الأعضاء وغير الأعضاء في "أوبك" في العاصمة الجزائرية إن "الجزائر متمسكة بحق الاستفادة من سعر عادل لبرميل النفط، من حق الدول المنتجة في سعر معقول وسوق متوازنة".

وأضاف "نأمل في أن تساهم قرارات اللجنة الوزارية (عدم زيادة الانتاج) في ضمان سعر عادل لبرميل النفط. المحيط الدولي تطور، غير أن التحديات تبقى نفسها للدول المنتجة".

وكان الاجتماع العاشر للجنة المتابعة الوزارية لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وشركائها، الذي انعقد اليوم الأحد بالعاصمة الجزائرية، انتهى دون اتخاذ أي قرار بشأن زيادة الانتاج.

وخلص الاجتماع، إلى ترك موضوع زيادة الإنتاج إلى الاجتماع المقرر في الثالث من ديسمبر المقبل بفيينا.

وقال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، للصحفيين، إنه تقرر الابقاء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في يونيو الماضي دون تغيير.

وأضاف "ندعو جميع الاعضاء إلى الوصول إلى 100 بالمئة من الالتزام بالاتفاق".