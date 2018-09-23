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العبادي يناقش سير العمليات الأمنية على الحدود العراقية السورية

05:59 م الأحد 23 سبتمبر 2018
العبادي يناقش سير العمليات الأمنية على الحدود العراقية السورية

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي

بغداد (أ ش أ)

ناقش رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني، اليوم الأحد، الأوضاع الأمنية والحفاظ على الاستقرار الأمني ونتائج عمليات التفتيش والتطهير الواسعة التي انطلقت خلال الأيام الماضية في صحراء صلاح الدين والأنبار ونينوى باتجاه الحدود العراقية السورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "المجلس ناقش الإجراءات المتخذة بخصوص توجيه المجلس الوزاري للأمن الوطني بنزع الأسلحة من المواطنين وحصرها بيد الدولة والتصويت على الآليات الخاصة بها"، مشيرا إلى أنه "تمت متابعة التوجيهات والقرارات السابقة واتخاذ مجموعة من القرارات والتوجيهات".

يشار إلى أن المجلس الوزاري للأمن الوطني يعقد اجتماعاته بشكل دوري برئاسة رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي لمناقشة عدد من الموضوعات الأمنية.

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