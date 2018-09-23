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قرقاش: موقفنا ضد الإرهاب واضح.. واتهامات طهران لا أساس لها

05:43 م الأحد 23 سبتمبر 2018
قرقاش: موقفنا ضد الإرهاب واضح.. واتهامات طهران لا أساس لها

وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية أنور قرقاش

القاهرة - مصراوي:

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، الدكتور أنور قرقاش، إن التحريض الرسمي ضد الإمارات في الداخل الإيراني مؤسف، ويتصاعد عقب هجوم الأهواز في محاولة للتنفيس المحلي.

وأضاف قرقاش، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "موقف الإمارات التاريخي ضد الإرهاب والعنف واضح واتهامات طهران لا أساس لها".

وكانت الخارجية الإيرانية أعلنت أنها استدعت، اليوم الأحد، القائم بالأعمال الإماراتي في طهران.

ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية فقد جرى استدعاء القائم بالأعمال إلى الخارجية "بسبب تصريحات بعض مسؤولي بلاده المؤيدة للهجوم الإرهابي في الأهواز يوم أمس"، وأضافت أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الإماراتي باحتجاج إيران الشديد على ذلك.

يأتي هذا بعدما استدعت الوزارة الليلة الماضية سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بأعمال السفارة البريطانية لدى إيران. وتتهم القيادة الإيرانية الدول الثلاث بإيواء أعضاء في جماعة "تحرير الأهواز" المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف أمس عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة 60 آخرين.

أنور قرقاش الإمارات تويتر الإرهاب ايران وزارة الخارجية الإيرانية

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