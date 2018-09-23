بابا الفاتيكان يتذكر ضحايا الهولوكوست خلال زيارته لليتوانيا

كاوناس (د ب أ)

أحيا بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، ذكرى ضحايا الهولوكوست خلال زيارة لليتوانيا اليوم الأحد، وحذر من عودة ظهور مواقف تنذر بالخطر كانت موجودة في الماضي.

وقال البابا في قداس أقيم في الهواء الطلق بمدينة كاوناس في اليوم الثاني من زيارة تستمر أربعة أيام لمنطقة البلطيق: "قبل 75 عاما، شهد هذا البلد دمارا كاملا.. وبلغ هذا ذروته بمقتل آلاف اليهود".

وقبل 75 عامًا بالضبط، في الثالث والعشرين من سبتمبر من عام 1943، أجلت القوات الألمانية المحتلة آخر من تبقوا في الحيين اليهوديين بالبلدة القديمة في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا. وتم ترحيل، أو قتل السكان الذين لم يكن تم نقلهم بالفعل إلى معسكر موت نازي.

وقبل الحرب العالمية الثانية، كان نحو 40% من سكان فيلنيوس من اليهود. وخلال الاحتلال الألماني للبلاد، من عام 1941 وحتى 1944 ، قام النازيون والمتواطئون معهم بقتل أكثر من 90% من نحو 200 ألف يهودي كانوا يعيشون في أنحاء ليتوانيا.

وبدأ البابا فرنسيس أمس زيارة تستغرق لمنطقة البلطيق، تشمل ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا. وكان البابا الوحيد الذي زار المنطقة هو يوحنا بولس الثاني عام 1993 .

ويشكل الكاثوليك حوالي 80 بالمئة من سكان ليتوانيا، وفقاً لإحصاءات الفاتيكان.