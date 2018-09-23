ليبرمان: سياستنا في سوريا لم ولن تتغير

تل أبيب (د ب أ)

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان، أن إسرائيل عازمة على عدم السماح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا حتى بعد حادثة سقوط الطائرة الروسية مؤخرا، وشدد على أن هذه السياسية "لم تتغير ولن تتغير".

وقال ليبرمان في تصريح إذاعي اليوم الأحد: "إسرائيل أوضحت مرارا وتكرارا أنها لن تسمح لإيران بأن تجعل الأراضي السورية قاعدة ضد إسرائيل، وسنواصل العمل على منع ذلك".

وأضاف: "إسرائيل لا تبحث عن مغامرات وإنما تتحرك في حالة الضرورة فقط وتتصرف بحكمة ومسؤولية، وفقط عندما لا يكون لديها أي خيار آخر, لذلك لم يتغير شيء، ولن يتغير، هذه هي سياستنا".

وشدد أيضا على أن "إسرائيل ليست معنية بالاحتكاك مع روسيا ولن تجري مشادة كلامية معها عبر وسائل الإعلام، بل تبذل قصارى جهدها لإعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي"، وأكد في الوقت نفسه أن "إسقاط الطائرة الروسية حادث خطير"، محملا المسؤولية كاملة للنظام السوري.

كانت وزارة الدفاع الروسية جددت اليوم اتهامها لإسرائيل بالمسؤولية عن إسقاط طائرة روسية قبالة السواحل السورية بعدما أصابتها صواريخ سوريا. ووفقا للرواية الروسية فإن الحادث وقع نتيجة قيام طائرة إسرائيلية، كانت تشارك في شن غارات على أهداف سورية، بالمناورة خلف طائرة الاستطلاع الروسية. وأسفر الحادث عن مقتل 15 عسكريا روسيا.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الدفاع إيجور كوناشينكوف القول اليوم الأحد إن سلاح الجو الإسرائيلي قدم "معلومات مضللة" بشأن أهداف الطائرات الإسرائيلية.

وأضاف أن هذا جعل من المستحيل توجيه الطائرة التي سقطت إلى منطقة آمنة، موضحا أن وزارته لديها سجل للمحادثة بين العسكريين الروس وضابط إسرائيلي.