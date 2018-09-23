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ترامب: الأمم المتحدة لم ترق إلى مستوى الطموحات

05:33 م الأحد 23 سبتمبر 2018
ترامب: الأمم المتحدة لم ترق إلى مستوى الطموحات

دونالد ترامب

واشنطن (أ ش أ)

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأحد، انتقادات لاذعة لمنظمة الأمم المتحدة.

وقال ترامب - في تصريح صحفي وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - إن منظمة الأمم المتحدة لم ترق إلى مستوى الطموحات، معتبرا أنها غير قادرة على إيجاد حلول لكثير من الأمور.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المداولات العامة رفيعة المستوى للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بعد غدٍ الثلاثاء، وتستمر حتى أول أكتوبر المقبل.

وكان البيت الأبيض قد أعلن - في بيان في وقت سابق - أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العال الأسبوع القادم، على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

هذا المحتوى من

دونالد ترامب الأمم المتحدة البيت الأبيض

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