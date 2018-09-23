بالصور .. "فيضانات قاتلة" تجتاح شمال تونس

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كتبت – إيمان محمود

منذ الخميس الماضي؛ تتعرض عددًا من المحافظات التونسية، إلى أمطار غزيرة نتج عنها فيضانات هائلة، مما أسفر عن مقتل عدد من المواطنين، بالإضافة إلى خسائر مادية فادحة.

وأعلنت وحدات الحماية المدنية في تونس، انتشال أربع جثث لترتفع حصيلة الضحايا إلى خمس وفيات، وقالت وزارة الداخلية اليوم الأحد إن وحدات الحماية المدنية انتشلت اربع جثث جرفتهم السيول ليل السبت/ الأحد بولاية نابل التي شهدت هطول كميات هائلة من الأمطار.

وكانت ولاية صفاقس شهدت وفاة فتاة الخميس الماضي جرفتها السيول.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، سفيان الزعق، أن ستينيا قضى غرقا في تاكلسة على بعد نحو 60 كيلومترا من العاصمة تونس، فيما عُثر على جثة مسن آخر في بئر بورقيبة في نابل.

وأعلن الزعق أن شقيقتين جرفتهما السيول لدى خروجهما من مركز عملهما في بورقيبة، على بعد نحو 45 كيلومترًا من العاصمة، فيما أدى سوء الأحوال الجوية إلى انقطاع شبكات الهاتف، وغمرت المياه وسط نابل بارتفاع عشرات السنتيمترات، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن الأمطار أدت إلى سيلان المياه بغزارة من المرتفعات وفيضان عدة أودية وارتفاع منسوب المياه بالطرقات مع عدم قدرة قنوات تصريف المياه على تحملها.

وتسربت المياه إلى أحياء سكنية ومؤسسات صناعية وتجارية وعطلت حركة المرور كما تسببت في أضرار في البنية التحتية والممتلكات.

وتكافح وحدات الحماية المدنية اليوم لشفط المياه من المنازل والشوارع ورفع السيارات العالقة في الوحل.