رئيس الوزراء الفلسطيني يؤكد أهمية الوصول لاتفاق شراكة كاملة مع الاتحاد الأوروبي

رام الله - (د ب أ):

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم الأحد على أهمية الوصول الى اتفاق الشراكة الكاملة بين السلطة الفلسطينية والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك لدى اجتماعه مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين رالف تراف في مدينة رام الله لبحث مخرجات اجتماع اللجنة الأوروبية الفلسطينية المشتركة الذي عقد مؤخرا في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وذكر بيان صادر عن مكتب الحمد الله أنه تناول مع المسؤول الأوروبي "آخر المستجدات السياسية، لا سيما تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية، والإجراءات الأمريكية التي اتخذتها إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بحق الشعب الفلسطيني".

وأشاد الحمد الله بدور الاتحاد الأوروبي ودعمه المتواصل لفلسطين على كافة الأصعدة، إضافة الى موقفه الداعم لحل الدولتين، والرافض للإجراءات الإسرائيلية الاستيطانية، لا سيما في المناطق المسماة "ج" من الضفة الغربية.

وجدد مطالبته المجتمع الدولي خاصة الاتحاد الأوروبي بالتحرك العاجل للضغط على إسرائيل ل"وقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الإنساني، خاصة التي تستهدف الخان الأحمر، لا سيما تهديد قوات الاحتلال لسكان الخان بإجبارهم على هدم بيوتهم بأيديهم".

وقالت مصادر فلسطينية اليوم إن السلطات الإسرائيلية أمهلت أهالي قرية الخان الأحمر في شرق القدس أسبوعا لإخلائها وإلا سيتم هدمها بالقوة رغم الانتقادات الفلسطينية والدولية لذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) أنه تم إمهال أهالي الخان الأحمر حتى الأول من الشهر المقبل لإخلاء وهدم المنازل ذاتيا وإلا سيتم الهدم بالقوة.

ورفضت المحكمة العليا في إسرائيل في الخامس من الشهر الجاري التماسا فلسطينيا ضد قرار بهدم قرية الخان الأحمر وأمرت بعد ثلاثة أشهر من المداولات القضائية بهدمها في غضون أسبوع.

ويعيش في القرية زهاء 200 شخص وهي تقع في منطقة حساسة تربط شرق القدس والضفة الغربية.

وقوبل قرار القرية بانتقادات دولية باعتباره يقوض فرص إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيا.