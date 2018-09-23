بالصور- السعودية تكتسي بـ"الأخضر" في عيدها الوطني الـ88

وكالة: 10 قتلى بينهم صحفي في هجوم على عرض عسكري بإيران (فيديو وصور)

صور- ماذا نعرف عن هجوم الأهواز في إيران

كتبت- رنا أسامة:

غطّى اللون الأخضر أرجاء المملكة العربية السعودية، بمبانيها وإداراتها الحكومية، بما في ذلك المحكمة العليا بالرياض، باللون الأخضر، احتفالًا بمرور 88 عامًا على إعلان الملك عبدالعزيز آل سعود توحيد أراضيها وإطلاق اسم المملكة العربية السعودية عليها عام 1932.

وأظهرت مجموعة صور رصدتها طلعات جوية لطيران الأمن السعودي، العاصمة الرياض وكثير من مبانيها وأبراجها ومجمعاتها التجارية، مُتّشحة باللون الأخضر احتفاءً باليوم الوطني الـ88.

كما نشر مركز التواصل الدولي التابع لوزارة الإعلام السعودي، عبر تويتر، صورًا جوية أخرى لطريق الملك فهد في الرياض، تجسّدت فيها قوة جمال اللون الأخضر السعودي وهو يكسو المباني والأبراج العالية وسط الطريق.

الأخضر يكسو الشوارع والطرقات

ازدانت شوارع وطرقات وميادين محافظة "وادي الدواسر" باللونين الأخضر والأبيض، وانتشرت صور الملك المؤسس وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده محمد بن سلمان في كثير من المواقع بالمحافظة، بحسب تقارير محلية.

كما ازدانت أعمدة الإنارة التي اعتلتها راية التوحيد بالعقود المضيئة. وتم تجميل مداخل "وادي الدواسر" والمتنزهات والحدائق العامة، بما في ذلك حديقة "الولامين" التي تحتضن الفعالية الرئيسة للمحافظة.

وانتشرت العبارات الوطنية وبعض أقوال الملك المؤسّس على الشاشات المضيئة وعلى لوحات الطرق، كما تزيّنت الأشجار بالألوان المضيئة، لتبدو وكأنها لوحة فنية بديعة.

وفي منطقة القصيم السعودية، اكتست المستشفيات والمراكز تخصصية والصحية، وكذلك المديرية العامة لخدمات المياه بالقصيم باللون الأخضر. وتزيّنت أمانة القصيم والبلديات التابعة لها بالمنطقة باللون الوطني، متضمنة دلائل تعبر عما يعيشه الوطن من حاضر زاهر ونهضة شاملة.

كما توشّحت الإدارات التعليمية والمدارس بـ"القصيم" بالأخضر، الأحد، احتفاءً باليوم الوطني الـ88 الذي يتوافق في 23 سبتمبر من كل عام، بحسب صحيفة "عاجل" السعودية.

عروس البحر الأحمر تتزيّن بأعلام المملكة

وفي الوقت نفسه تزينت مدينة جدة، المعروفة بـ"عروس البحر الأحمر"، بأعلام المملكة، في إطار فعاليات اليوم الوطني الـ88 للسعودية.

وكسا اللون الأخضر ميادين جدّة، المُقرر أن تشهد عروضًا متنوعة سُخر لها أحدث التقنيات التي ستسهم في إسعاد المواطنين والتعبير عن فرحتهم، مع مراعاة أن تناسب جميع الأعمار.

وتشهد احتفالات جدة عروضًا بالألعاب النارية والليزر، وكرنفالات جوالة، وعروض خاصة بالأطفال، فضلًا عن تخصيص مواقع لفناني ورسامي الجرافيتي، وفق تقارير محلية.

من بين الاحتفالات التي تشهدها مدينة جدة، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه، فعالية عرض "سماء الأحلام"، وهي عبارة عن لوحة فنية مذهلة باستخدام وسائط متعددة كالمناطيد العملاقة، يصاحبها عرض ثلاثي الأبعاد لمجموعة من الصور الوطنية المتداخلة بشكل رائع، بالتزامن مع فرقة أوركسترا حية تعزف نوتات موسيقية ملحمية، تتمحور حول تاريخ المملكة.

تحطيم رقم قياسي بـ"أكبر عرض ناري في التاريخ"

وفي إطار فعاليات الاحتفال بالعيد الوطني، ستُضاء سماء المملكة في تمام العاشرة مساء الأحد، بـ990 ألف ومضة نارية تنطلق من أكثر من 55 منصة في 13 منطقة في وقت واحد، في عرض وصفته صحف سعودية بأنه "الأكبر في التاريخ".

وبذلك تُحطّم المملكة رقمين قياسيين في موسوعة جينيس العالمية، بالإضافة إلى رسم أكبر علم في مدينتيْ الرياض وجدّة، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتشمل فعاليات اليوم الوطني عروضًا بالطائرات الالكترونية و55 عرضًا ثانويًا متواصلًا لمدة 14 دقيقة، و3 عروض رئيسية متواصلة لمدة 18 دقيقة، وعروضًا أخرى في مختلف مناطق المملكة؛ منها كورنيش جدة الجديد.