بالصور- السفارة السعودية بتونس تحتفل بالعيد الوطني الـ88 للمملكة

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القاهرة- (مصراوي):

نظم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس، محمد بن محمود العلي، مساء السبت، حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني 88 للمملكة العربية السعودية.

حضر الاحتفال عدد من كبار المسؤولين التونسيين وأعضاء مجلس نواب الشعب والسفراء المعتمدون لدى تونس، بجانب شخصيات سياسية واقتصادية وثقافية وإعلامية وأعضاء السفارة ومديرو الملحقيات والمكاتب السعودية، وعدد من السعوديين المقيمين في تونس، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، رفع "العلي" التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، بذكرى اليوم الوطني المجيد، مشيدًا بما شهدته المملكة من تطورات متلاحقة وتنمية شاملة في مختلف المجالات.

وأشار العلي، إلى جهود القيادة الرشيدة في خدمة الأمة الإسلامية والعربية ونصرة قضاياها ودعم العمل الإسلامي بكافة روافده، ومبادراتها المتواصلة في مد يد العون إلى كل محتاج عند حلول النوائب في جميع أرجاء المعمورة.

وأشاد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس بالعلاقات الأخوية القائمة بين المملكة والجمهورية التونسية الشقيقة، مؤكدًا الحرص على دعمها وتمتينها في ظل الرعاية الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، وأخيه الرئيس الباجي قايد السبسي.

من جانبه أعرب وزير المالية محمد رضا شلغوم، ممثل الحكومة التونسية في الحفل، باسم شعب وحكومة تونس عن التهنئة لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني، متمنيًا لهما دوام الصحة والسعادة ولشعب المملكة المزيد من التقدم والازدهار.

ونوه بعمق العلاقات بين البلدين والحرص على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم الشعبين الشقيقين، مشيدًا بالقفزات التنموية التي تشهدها المملكة والنجاحات المتتالية التي تحققت لها خلال موسم الحج الماضي.

وتخلل الحفل العديد من الفقرات المنوعة شملت الأناشيد الوطنية والأفلام الوثائقية وتقديم الكتب والهدايا التذكارية.