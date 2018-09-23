ارتفاع عدد قتلى حادث انقلاب العبارة في تنزانيا إلى 223

دار السلام - (د ب أ):

صرحت مسؤولة حكومية بأن حصيلة قتلى حادث غرق العبارة في بحيرة فيكتوريا بالبلاد ارتفعت إلى 223، وذلك بالتزامن مع مواصلة الغواصين عمليات البحث عن الجثث داخل العبارة المنكوبة.

وقالت جنيستا مهاجاما الوزيرة بمكتب رئيس الوزراء إنه تم التعرف على جثث 217 من ركاب العبارة "إم.دبليو.نيرير" التي غرقت قبل ثلاثة أيام.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن العبارة، المصممة لحمل 101 راكبا، كانت تحمل 300 شخص.

وشارك رئيس الوزراء قاسم ماجاليوا في جنازة تم بثها عبر التلفزيون للضحايا، الذين تم دفنهم على جزيرة أوكارا. وتم نقل جثث ضحايا آخرين إلى قراهم لدفنهم فيها.

ويواصل الغواصون فحص العبارة، المنقلبة الآن رأسا على عقب أسفل سطح البحيرة.

ووفقا لشركة "تيميسا"، المسؤولة عن صيانة العبارات في تنزانيا، فإن العبارة غرقت بعد ظهر الخميس الماضي، على مسافة مئتي متر فقط من الرصيف قرابة جزيرة أوكارا.

وصرح مسؤول عسكري بأنه سيتم رفع العبارة المنكوبة بعد الانتهاء من انتشال الجثث.