استطلاع يكشف استمرار تراجع شعبية ماكرون

باريس - (د ب أ):

كشفت نتائج استطلاع للرأي في فرنسا استمرار التراجع في شعبية الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وحسب استطلاع معهد إيفوب لحساب صحيفة "لو جورنال دو ديمونش" الفرنسية الأسبوعية التي تصدر اليوم الأحد، فإن نسبة الفرنسيين الراضين عن أداء ماكرون لم تزد في سبتمبر الحالي عن 29% فقط بتراجع بمقدار خمس نقاط مئوية مقارنة باستطلاع أغسطس الماضي.

بذلك تتدنى شعبية ماكرون إلى مستوى لم تصل إليه من قبل منذ انتخابه في مايو 2017.

وفقد ماكرون أغلب التأييد بين جماعات البيئة وحماية الطبيعة، وذلك على خلفية استقالة الناشط البيئي نيكولا هولو من منصبه كوزير للبيئة في الشهر الماضي.

يذكر أن أعلى نسبة تأييد حصل عليها ماكرون كانت في أول شهرين بعد توليه مهام منصبه، إذ وصلت إلى 62% في مايو وإلى 64% في يونيو من العام الماضي.