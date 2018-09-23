تزامنًا مع اليوم الوطني السعودي.. ولي العهد السابق يعود للأضواء مُجددًا

كتبت- رنا أسامة:

ظهر ولي العهد السعودي السابق، الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، في صورة حديثة التقطها أحد المقربين منه تزامنًا مع احتفالات اليوم الوطني الـ88 للمملكة، الذي يرمز لتاريخ توحيد السعودية بجغرافيتها الحالية.

ويظهر في الصورة المتداولة عبر تويتر الأمير السعودي البالغ من العمر 60 عامًا مبتسمًا وبجانبه طفلتان، مُرفقة بتعليق "صورة حديثة لسيدي صاحب السمو الملكي الأمير #محمد_بن_نايف حفظه الله ورعاه".

نشرها حساب "أخبار محمد نايف"- الذي يُعرّف نفسه على تويتر أنه "حساب غير رسمي خاص بأخبار وصور الأمير محمد بن نايف حفظه الله". يتابعه أكثر من 24 ألف شخص ويضم 862 تغريدة ذات صلة بأخبار الأمير السعودي الذي شغل منصب وزير الداخلية لنحو 5 سنوات.

ولا تُعد هذه المرة الأولى التي يظهر فيها الأمير السعودي منذ إعفائه من مهامه؛ إذ ظهر في أكثر من مناسبة بعد إعفائه من منصبه، مبددًا صحة تقارير إعلامية وتكهنات عن خضوعه للإقامة الجبرية.

وظهر بن نايف في يوليو الماضي، في مجلس عزاء لوالدة أمير منطقة نجران، جلوي بن عبدالعزيز

وفي مارس الماضي، نشر المُصور الفوتوغرافي السعودي الشهير عويد العويد، عبر تويتر، صورة تُظهِر بن نايف وعلى ذراعه صقر، مُرفقًا إيّاها بتعليق: "مقناص 2018.. الله يحفظك سيدي".

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز أصدر مرسومًا ملكيًا، في يونيو 2017، أعفى فيه ابن اخيه من ولاية العهد، ومنصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وعيّن ابنه محمد بن سلمان وليًا للعهد ونائبًا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع.

وجاء ذلك "بناءً على ما اطلع عليه أعضاء هيئة البيعة من مبررات وتأييد أعضاء هيئة البيعة بالأغلبية العظمى 31 من أصل 34"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)- وقتذاك.