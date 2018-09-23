أردوغان يعلن عن رغبته في إنهاء التوترات مع ألمانيا "بشكل كامل"

اسطنبول - (د ب أ):

أعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أنه يرغب بزيارته الرسمية لألمانيا في إنهاء التوترات "بشكل كامل" بين أنقرة وبرلين.

وأضاف اردوغان أن هذا الأمر له الأولوية في زيارته لألمانيا، وذلك خلال تصريحات أدلى بها اليوم الأحد لصحفيين في مطار اتاتورك في اسطنبول قبيل توجهه إلى نيويورك للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتابع أردوغان أنه سيناقش خلال زيارته مواضيع أخرى منها التعاون الاقتصادي ومساعي تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والحرب المشتركة على الإرهاب.

ولفت أردوغان إلى أنه سيوضح للساسة الألمان أن بلاده تنتظر منهم حربا أكثر صرامة في مواجهة ناشطين من حزب العمال الكردستاني وحركة فتح الله جولن في ألمانيا.

يذكر أن الحكومة التركية تحمل حركة الداعية المقيم في الولايات المتحدة، المسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشل في يوليو 2016.

تجدر الإشارة إلى أن اردوغان سيتوجه مساء الخميس المقبل إلى ألمانيا بدعوة من نظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير، وسيلتقي اردوغان خلال الزيارة المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مرتين الأولى خلال عشاء عمل يوم الخميس والثانية يوم الجمعة المقبل حيث سيجري معها محادثات.

وفي أعقاب ذلك سيتوجه اردوغان إلى مدينة كولونيا حيث سيزور المسجد المركزي التابع للاتحاد التركي الألماني للشؤون الإسلامية في ألمانيا (ديتيب).

وتبذل ألمانيا وتركيا منذ بضعة أشهر الجهود من أجل تطبيع العلاقات بعد فترة توتر لعوامل من بينها احتجاز العديد من المواطنين الألمان في تركيا لأسباب سياسية.