بأمر الملك.. تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي

القاهرة- (مصراوي):

وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني يومًا واحدًا لتستمر حتى غدًا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" المحلية.

يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.