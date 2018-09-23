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    بأمر الملك.. تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي

    12:00 م الأحد 23 سبتمبر 2018
    بأمر الملك.. تمديد إجازة اليوم الوطني السعودي

    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز

    القاهرة- (مصراوي):

    وجّه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتمديد إجازة اليوم الوطني يومًا واحدًا لتستمر حتى غدًا الاثنين، حسبما ذكرت صحيفة "سبق" المحلية.

    يأتي ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام.

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