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    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

    11:39 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
    الخارجية الإيرانية تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي

    محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني

    طهران - (د ب أ):

    أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت اليوم الأحد القائم بالأعمال الإماراتي في طهران.

    ووفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية فقد جرى استدعاء القائم بالأعمال إلى الخارجية "بسبب تصريحات بعض مسؤولي بلاده المؤيدة للهجوم الإرهابي في الأهواز يوم أمس، وأضافت أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الإماراتي باحتجاج إيران الشديد على ذلك.

    يأتي هذا بعدما استدعت الوزارة الليلة الماضية سفيري الدنمارك وهولندا والقائم بأعمال السفارة البريطانية لدى إيران. وتتهم القيادة الإيرانية الدول الثلاث بإيواء أعضاء في جماعة "تحرير الأهواز" المسلحة التي أعلنت مسؤوليتها عن هجوم استهدف أمس عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي البلاد وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 25 شخصا وإصابة 60 آخرين.

    الخارجية الإيرانية إيران السفارة البريطانية الإمارات
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