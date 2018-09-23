قتلى حوثيون بالحديدة ومضادات المتمردين تستهدف المدنيين

القاهرة - مصراوي:

قتل عدد من ميليشيات الحوثي الإيرانية في غارات شنتها مقاتلات التحاف العربي على معاقل للمتمردين في مدينة الحديدة على الساحل الغربي لليمن، ليلة الأحد.

وأفادت مصادر ميدانية لـ"سكاي نيوز عربية" أن الغارات استهدفت تجمعات لميليشيات الحوثي في منطقة الكيلو 16 ومحيطها في ضواحي مدينة الحديدة.

في غضون ذلك، أفادت مصادر طبية يمنية بمقتل مدني على الأقل وإصابة 9 آخرين بنيران ميليشيات الحوثي في مدينة الحديدة، التي تشهد تقدما لقوات دعم الشرعية منذ أسابيع.

وقالت مصادر ميدانية أن قذائف المضادات الأرضية التي أطلقتها الميليشيات أدت إلى مقتل مدني وإصابة آخرين في أحياء متفرقة من المدينة، الأمر الذي أثار هلع المدنيين.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من تنفيذ قوات التحالف العربي لدعم الشرعية عملية نوعية في محافظة الحديدة، استهدفت خلالها قيادات حوثية كبيرة.

وقُتل القيادي الميداني في ميليشيات الحوثي محمد الجوفي، الخميس، في معارك مع القوات المشتركة بمحيط مدينة الحديدة.

وقالت المصادر إن الجوفي لقي حتفه مع عبد الكريم إبراهيم علي الريمي، وهو متخصص في تفكيك وإعادة تركيب الصواريخ ونقلها وتمويهها، بالإضافة إلى خمسة آخرين من مرافقيهم.