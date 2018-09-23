إعصار "مانكوت" يقتل 155 شخصا في الفلبين

مانيلا (د ب ا) :

قال مسؤولون اليوم الأحد إن ما لايقل عن 155 شخصا لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وحوادث أخرى نجمت عن هبوب إعصار مانكوت وهطول أمطار موسمية في الفلبين.

وأفاد مسؤولو الشرطة وقطاع الإغاثة المحلي أن أكثر من 70 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.

و ينتمى ما لايقل عن 45 شخصا حتفهم إلى قرية تينان في مدينة ناجا بإقليم سيبو، على بعد 573 كيلومترا جنوب مانيلا، حيث دفن انهيار أرضي نحو 60 منزلا الخميس الماضي.

وقال بالتز تريبونالو مدير المكتب الإقليمي للحد من مخاطر الكوارث إنه يعتقد أن 34 شخصا مازالوا مفقودين، مضيفا أن رجال الإنقاذ مستمرون في الحفر لليوم الرابع على التوالي.

وأوضح "نأمل في العثور على أحياء لذلك لا نتوقف".

ومازالت عمليات البحث عن ما لايقل عن 39 مفقودا مستمرة في إقليم بينجويت بشمال البلاد، التي وقعت بها انهيارات أرضية، أكبرها كان في قرية اوكاب في بلدة اتوجون.

يشار إلى أن الفلبين تتعرض لمتوسط 20 إعصارا سنويا، ما يتسبب في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى.