أكثر الكلمات إنتشاراً

مهرجان الجونة السينمائي العودة إلى المدارس جميل راتب بطاقات التموين حادث الغسيل الكلوي محمد صلاح أسعار الذهب

أمريكا تهدد بفرض عقوبات فورية على أي طرف يساعد كوريا الشمالية

07:57 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
أمريكا تهدد بفرض عقوبات فورية على أي طرف يساعد كوريا الشمالية

واشنطن- أ ش أ:

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات فورية على أي طرف يساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية.
جاء ذلك بعد أيام من اتهام نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة موسكو بالتحايل على هذه العقوبات.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأحد عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، القول إن كوريا الشمالية تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات الأمم المتحدة.
وأضافت أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية.

وعزز مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونج يانج في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية.

هذا المحتوى من

عقوبات واشنطن كوريا الشمالية الصين نيكي هيلي موسكو

الخبر التالى:

حزب العمال البريطاني يناقش الخروج من الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمره السنوي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

التعليقات

إعلان