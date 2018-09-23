أمريكا تهدد بفرض عقوبات فورية على أي طرف يساعد كوريا الشمالية

واشنطن- أ ش أ:

هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات فورية على أي طرف يساعد في إرسال وقود إلى كوريا الشمالية.

جاء ذلك بعد أيام من اتهام نيكي هيلي سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة موسكو بالتحايل على هذه العقوبات.

ونقلت قناة "سكاي نيوز" بالعربية اليوم الأحد عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت، القول إن كوريا الشمالية تواصل استخدام أساليب للتملص من عقوبات الأمم المتحدة.

وأضافت أن على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة حظر عمليات نقل الوقود من سفينة لأخرى إلى كوريا الشمالية.

وعزز مجلس الأمن الدولي بالإجماع العقوبات على كوريا الشمالية منذ 2006 في محاولة لوقف تمويل برامج بيونج يانج في مجالي الأسلحة النووية والصاروخية الباليستية.