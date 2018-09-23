العبادي وبارزاني يؤكدان على المضي في اختيار الرئيس وتشكيل الحكومة

بغداد- أ ش أ:

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني على المضي في اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.

وقال مكتب العبادي في بيان، أوردته قناة "السومرية نيوز" (الأحد)، إن الأخير استقبل في مكتبه نيجرفان بارزاني، وجرى خلال اللقاء مناقشة مباحثات تشكيل الحكومة، وأهمية المضي قدما في إكمال الخطوات الدستورية من خلال اختيار رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الأكبر.

وأضاف أنه تم التأكيد أن تسير الحكومة المقبلة مع تطلعات المواطنين في البناء والإعمار والاستقرار الأمني وتوفير فرص العمل، موضحا أنه تمت مناقشة الملفات المشتركة بين حكومتي المركز والاقليم والتأكيد على استمرار التواصل لما فيه مصلحة البلد.

ووصل رئيس حكومة أقليم كردستان إلى بغداد، والتقى رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم ونائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، فيما كشف مصدر مطلع أن سبب الزيارة هي للتباحث حول الاستحقاقات الانتخابية والمناصب البديلة في حال تنازل الحزب الديمقراطي عن منصب رئيس الجمهورية.