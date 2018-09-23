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مارادونا يتبرع بـ100 كرة قدم موقعة لضحايا الفيضانات في المكسيك

05:23 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
مارادونا يتبرع بـ100 كرة قدم موقعة لضحايا الفيضانات في المكسيك

أسطورة كرة القدم مارادونا

مكسيكو سيتي- (د ب أ):

أعلن لاعب كرة القدم الارجنتيني دييجو مارادونا، أنه سيتبرع بـ100 كرة قدم موقعة للمساعدة في جمع أموال لصالح ضحايا الفيضانات في شمال المكسيك.

وقال مارادونا السبت، في شريط مصور بثه نادي دورادوس، نادي الدرجة الثانية الذي يقوم بتدربيه حاليا، "أتعهد بتوقيع مئة كرة بحيث يمكن من خلال هذه الكرات الموقعة مني إحضار أطباق من المعكرونة أو الإمدادات الطبية إلى هؤلاء الذين يحتاجون إليها الآن".

وشهدت منطقة سينالوا، حيث يوجد فريق مارادونا، في الأيام الأخيرة عاصفة مدارية أودت بحياة ثلاثة أشخاص كما تضرر منها 16 ألف شخص على الأقل.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 11 موقعا.

وانضم مارادونا، الذي قاد الأرجنتين للفوز بكأس العالم لكرة القدم عام 1986، إلى دورادوس دي سينالوا في وقت سابق من الشهر الجاري.

وترك اللاعب البالغ من العمر 57 عاما وظيفته التدريبية في نادي الفجيرة الاماراتي في وقت سابق من العام الجاري، وتولى لفترة وجيزة رئاسة نادي بيلاروسيا دينامو بريست في يوليو الماضي.

ويحتل دورادوس دي سينالوا المركز قبل الأخير في دوري الدرجة الثانية المكسيكي.

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