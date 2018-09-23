​بالفيديو- فيضانات مدمرة تجتاح شوارع تونس

مصراوي:

أدت فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة بولاية نابل في تونس إلى وفاة ثلاثة أشخاص مساء السبت علاوة على تسرب المياه إلى عدة مناطق سكنية كما تعطلت حركة السير بالكامل في الولاية ومناطق أخرى.

وقال المتحدث باسم وحدات الحماية المدنية، معز تريعة، إن فرق الانقاذ انتشلت ثلاثة جثث جرفتها مياه الامطار من بينهم شيخ في منطقة تاكلسة وفتاتين في منطقة بوعرقوب التابعة لولاية نابل -بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وتشهد عدة مدن تونسية منذ يومين هطول أمطار غزيرة. وكانت ولاية صفاقس شهدت وفاة فتاة الخميس الماضي بجهة صفاقس جرفتها سيول الأمطار.

وقالت وزارة الداخلية إن الأمطار تسببت في فيضان الأودية وارتفاع منسوب المياه التي تسربت إلى الأحياء السكنية والصناعية في ولاية نابل السبت مما استدعى توجيه تعزيزات كبرى من الولايات المجاورة وداخل الجمهورية.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي اجتياح السيول لنابل حيث جرفت في طريقها سيارات كما عطلت حركة السير في الطرقات والقطارات.