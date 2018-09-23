أبرز عناوين الصحف: بعد مفاوضات إدلب.. كيف ستتعامل أمريكا مع الوضع في سوريا؟

كتب – محمد عطايا:



نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقريرًا عن آمال الولايات المتحدة في إدلب، عقب توقيع روسيا وتركيا اتفاقية إدلب، فيما شككت الصحيفة نفسها عن قدرة ترامب في إدارة البلاد، عقب الجدل الكبير الذي خلفه رود روزنستاين الرجل الثاني في وزارة العدل الذي يشرف على التحقيق الذي يجريه المدعي الخاص روبرت مولر حول الشبهات بتواطؤ بين الفريق الانتخابي لترامب في العام 2016 والكرملين.