وزير الخارجية اليمني من نيويورك: جهود مكافحة الإرهاب تجري على قدم وساق
عدن - نيويورك (أ ش أ)
أكد وزير الخارجية اليمني خالد اليماني السبت، أن جهود مكافحة الإرهاب في بلاده تجري على قدم وساق.
وأشار اليماني - خلال لقائه في نيويورك مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، حسبما أوردت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - إلى "إنه تم بالفعل دحر التنظيمات الارهابية في مناطق عدة في اليمن"، مؤكدا أهمية الجهود التي يبذلها مكتب الوكيل الأممي لتعزيز التعاون الدولي من أجل مكافحة خطر الإرهاب، وآخرها مؤتمر الأمم المتحدة رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول الأعضاء والذي شاركت فيه اليمن بوفد ترأسه نائب رئيس جهاز الأمن القومي.
ودعا وزير الخارجية اليمني - خلال اللقاء الذي تم على هامش اجتماعات الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك - إلى دعم مكتب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون مكافحة الإرهاب لجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب والاستفادة من الخبرات الأممية في هذا المجال خاصة في بناء القدرات وتقييم الاحتياجات.
من جانبه، رحب فورونكوف بجهود الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب واهتمامها بالمشاركة في تعزيز العمل الدولي المشترك، مشيراً إلى أن مكتبه يتطلع إلى تعزيز الشراكة مع اليمن وتقديم الدعم والخبرات، لافتاً إلى أن هناك توجها لعقد مؤتمر سنوي تنظمه الأمم المتحدة لمكافحة خطر الإرهاب والذي يتطلع فيه إلى المشاركة الفاعلة والمستمرة للحكومة اليمنية.
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