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أبرز التصريحات في 24 ساعة: إيران أكبر راع للإرهاب

01:00 ص الأحد 23 سبتمبر 2018
أبرز التصريحات في 24 ساعة: إيران أكبر راع للإرهاب

وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو

القاهرة - مصراوي:

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران تعرقل عملية السلام في اليمن، وشدّد قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، أن الجيش لن يتساهل إطلاقا مع أي محاولة للإخلال بأمن لبنان، فيما قال محامي ومستشار الرئيس الأمريكي، رودي جولياني، إن العقوبات التي فرضتها بلاده على إيران، تؤتي ثمارها شيئًا فشيئًا.

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