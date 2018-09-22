سياسي أحوازي لـ"مصراوي": إيران نفسها دبرت هجوم الأهواز

كتب - محمد عطايا:

قال أمين عام الجبهة الديمقراطية الشعبية الأحوازية، صلاح أبو شريف الأحوازي، إن طريقة استهداف العرض العسكري للحرس الثوري الإيراني في مدينة الأهواز اليوم السبت تُشير إلى أنها عملية لـ "فيلق القدس"، وإن تبنى تنظيم "داعش" للعملية.

وأوضح أبو شريف، في تصريحات خاصة لـ "مصراوي"، أن عملية الأحواز التي أدت إلى مقتل ما يقرب من 30 عسكريًا، وإصابة 60 آخرين "إيرانية الصنع بامتياز"؛ لأنها تصب مباشرة في خانة المصالح الاستراتيجة الإيرانية العليا وإخراجها من دولة راعية للإرهاب إلى إحدى ضحاياه.

واستكمل بأن ما حدث اليوم يختلف تمامًا عن نهج المقاومة الأحوازية؛ لأن التوقيت يصب مباشرة في مصلحة "العدو الإيراني"، وأي عمل يصب في مصلحة العدو لا يمكن اعتباره مقاومةً.

وحول إعلان حركة "النضال العربي" الأحوازية مسؤوليتها عن الحادث، قال أبو شريف إنها لم تعلن مسؤوليتها، وإن ما جاء على لسان المتحدث باسم الحركة يعقوب حر التستري "كلام عام" عن المقاومة الوطنية الأحوازية، وهي مفردة تشمل كل القوى الوطنية في إقليمه، مضيفًا أن "التستري لا يمثل الحركة".

وأضاف أبو شريف أن الشعب العربي الأحوازي يدافع عن نفسه بكل الوسائل المشروعة منذ أكثر من تسعة عقود وبكل الوسائل، قائلاً: "أكدنا أن من حقنا التصدي للعدو الإيراني المدجج بالسلاح، وردعه وإخراجه من أرضنا، وهو ما تقوم به المقاومة الأحوازية وكتائبها".

وبشأن إدانة إيران الولايات المتحدة، واتهامها بالوقوف خلف الهجمات، قال إن واشنطن لا تتعامل كدولة مليشيات كما تعمل إيران، وإن تهديدها الدولة الإيرانية رسمي وواضح، وإنها إن أرادت الرد ستعلن قبل ذلك وتتبنى بعد العمل، مضيفًا: "لا أعتقد انها تستهدف عرض عسكري في الوقت الذي بإمكانها فيه أن تستهدف أي نقطة ستراتيجية في جغرافية إيران السياسة". ​