تقرير: طائرات إسرائيلية تقصف مجموعة شبان في شمال قطاع غزة

غزة (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال، أن طائرة عسكرية قصفت مجموعة شبان شمال قطاع مساء اليوم السبت، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية للأنباء.

وقال الجيش في بيانه، إن طائرة عسكرية أغارت على "خلية" قامت بإطلاق بالونات حارقة من شمال قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية.

ولم ترد تقارير حتى الآن حول وقوع إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين.

وكانت إسرائيل أعلنت السبت أن 6 حرائق اندلعت في مستوطنات "غلاف القطاع" بفعل الطائرات الورقية المشتعلة المرسلة من القطاع.

وقالت صحيفة يديعوت احرونوت أن هذا العدد من الحرائق لم يحدث منذ شهر، مؤكدة أن ذلك يوضح ازياد وتيرة الاحداث على حدود القطاع.