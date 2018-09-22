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    بومبيو: إيران تعرقل عملية السلام في اليمن

    09:08 م السبت 22 سبتمبر 2018
    بومبيو: إيران تعرقل عملية السلام في اليمن

    واشنطن (أ ش أ)

    أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن إيران تعرقل عملية السلام في اليمن.
    ونقلت قناة (سكاي نيوز) بالعربية الليلة، عن بومبيو قوله: إن "تحقيق السلام في اليمن ممكن إذا توقفت إيران عن دعم ميليشيات الحوثي الإنقلابية بالأسلحة والصواريخ، التي تطلقها على الأراضي السعودية من الداخل اليمني".
    وأضاف أنه لا حوار مع إيران إلا بعد أن توقف إطلاق الصواريخ على السعودية وتوقف تسليح حزب الله اللبناني، مشيرا إلى أن إيران لم تظهر أي دليل على وقف دعمها للإرهاب في مناطق عدة بالعالم.
    يأتي ذلك في الوقت الذي قال فيه المبعوث الخاص لشؤون إيران في الخارجية الأمريكية برايان هوك، إن الصاروخ الذي أطلق على مطار الرياض يعد تهديدا للأمن الدولي، وأضاف "تخيلوا لو أطلق على مطار هيثرو في لندن"، وكان هوك يشير إلى الصاروخ البالستي، الذي اعترضته قوات الدفاع الجوي السعودي، قرب مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية، في نوفمبر 2017.

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    إيران اليمن الحرب اليمنية الحوثيون مايك بومبيو الخارجية الأمريكية

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